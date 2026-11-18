نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان‌) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.