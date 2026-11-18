مسئول بسیج جامعه پزشکی کیش، گفت: با تداوم روحیه بسیجی، همدلی و مشارکت جمعی، در مسیر تحقق جامعه‌ای سالم‌تر و برخوردار از سلامت پایدار گام برداریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، با صدور پیامی این هفته را به بسیجیان، به‌ویژه فعالان عرصه سلامت و اعضای بسیج جامعه پزشکی تبریک گفت.

دکتر رضانیا در این پیام، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، بر نقش ارزشمند بسیج در خدمت‌رسانی به مردم، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تلاش برای ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد.

بسیج، یادآور روحیه مسئولیت‌پذیری، فداکاری و حضور آگاهانه در مسیر خدمت به مردم و جامعه است و فرهنگ بسیجی، فراتر از یک عنوان، نمادی از تعهد، اخلاص، همدلی و تلاش بی‌وقفه برای رفع نیاز‌های جامعه به شمار می‌رود.

در عرصه سلامت نیز این روحیه ارزشمند در قالب خدمت صادقانه به مردم، تلاش برای ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ خودمراقبتی و حضور مؤثر در برنامه‌های پیشگیری و بهداشتی جلوه‌گر است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان، به‌ویژه تلاشگران بسیجی حوزه سلامت تبریک عرض می‌کنم و از خدمات و تلاش‌های صادقانه آنان در مسیر خدمت به مردم قدردانی می‌کنم.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: امیدوارم با تداوم روحیه بسیجی، همدلی و مشارکت جمعی، در مسیر تحقق جامعه‌ای سالم‌تر و برخوردار از سلامت پایدار گام برداریم.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: در راستای گرامیداشت هفته بسیج و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات سلامت، روز یکشنبه اول آذر، خدمات معاینه پزشک برای عموم مردم در دو مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی و فارابی رایگان ارائه می‌شود.

دکتر رضانیا افزود: این برنامه با رویکرد خدمت‌رسانی به مردم و ترویج فرهنگ خدمت بی‌منت در عرصه سلامت اجرا خواهد شد.