به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: با هدف ایجاد بستر مناسب برای پرورش استعداد‌های جوان و فراهم کردن زمینه حضور بازیکنان استان در تیم‌های ملی، امتیاز حضور در لیگ برتر را برای هر دو بخش بانوان و آقایان به مشهد منتقل کردیم.

پویا پارسا با اشاره به حضور بانوان خراسان رضوی در لیگ برتر تنیس روی میز، اظهار کرد: با توجه به سابقه این رشته تنیس روی میز در خراسان رضوی و حضور باشگاه‌های قدیمی همچون راه‌آهن، از ابتدا یکی از اهداف اصلی این هیأت بازگرداندن تنیس روی میز خراسان رضوی به لیگ برتر بود.

وی افزود: با توجه به پیشرفت بانوان خراسان رضوی در این رشته و وجود چهره‌های شاخصی همچون مهشید اشتری که به‌عنوان نماینده تنیس روی میز استان شناخته می‌شوند، شور و انگیزه خاصی در میان بانوان و دختران جوان ایجاد شده است. بر همین اساس، موضوع حضور تیم بانوان در لیگ برتر را در هیأت‌مدیره مطرح کردیم و با تعیین این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌ها، تلاش کردیم برای اولین بار چنین فرصتی را برای بانوان استان فراهم کنیم.

رئیس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی ادامه داد: با وجود اینکه سال گذشته موفق به حضور در لیگ یک نشدیم، با رایزنی‌های انجام شده و با همکاری رئیس فدراسیون تنیس روی میز و با توجه به علاقه و ارادت وی به مشهد و حضرت امام رضا (ع)، توانستیم امتیاز یک تیم لیگ برتری را خریداری و به مشهد منتقل کنیم.

پارسا درباره بازگشت تیم تنیس روی میز آقایان خراسان رضوی به لیگ برتر، بیان کرد: آخرین تیم آقایان خراسان رضوی که در لیگ برتر تنیس روی میز حضور داشت، تیم راه‌آهن بود و حدود ۳۰ سال است که خراسان رضوی تیمی در این رقابت‌ها نداشته است. با توجه به ظرفیت موجود در استان، امتیاز یک تیم لیگ برتری دیگری را نیز برای آقایان از فدراسیون دریافت و به مشهد منتقل کردیم.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی صرفاً نتیجه‌گرایی نیست، خاطرنشان کرد: در ترکیب تیم‌های بانوان و آقایان تلاش کردیم از بازیکنان جوان استفاده کنیم؛ به‌طوری‌که تقریبا هیچ بازیکنی بالای ۲۲ سال در تیم‌ها حضور ندارد. هدف هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی این نبود که با جذب بازیکنان باتجربه ۲۵ تا ۳۰ ساله صرفاً برای کسب نتیجه وارد مسابقات شویم، بلکه می‌خواهیم بستری برای بازگشت شور و نشاط به تنیس روی میز استان و افزایش انگیزه نسل جوان فراهم کنیم.

پارسا با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌ها پیش از آغاز رقابت‌ها، گفت: اردوی آمادگی تیم آقایان هفته گذشته در کمپ استقلال برگزار شد و این تیم هفته آینده، پیش از آغاز مسابقات، برای ادامه تمرینات و افزایش آمادگی به کمپ بابلسر مازندران می‌رود. همچنین دو نفر از بازیکنان بانوان در حال حاضر در آکادمی تهران تمرین می‌کنند تا به آمادگی لازم برسند.

وی با اشاره به ترکیب تیم بانوان خراسان رضوی تصریح کرد: سرپرستی این تیم بر عهده خانم فلاحتی، دبیر هیأت تنیس روی میز استان و سرمربیگری آن بر عهده خانم رفیعی است. هلما پژند، نگین وفایی، نگار وفایی، مهدیس خوش‌خلق ۱۴ ساله و فاطمه نژاد ۲۰ ساله بازیکنان معرفی‌شده این تیم هستند. ظرفیت تیم تا ۱۴ بازیکن است و احتمال دارد با برگزاری مسابقات انتخابی، بازیکنان دیگری نیز به ترکیب اضافه شوند.