به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از چین، شی جین‌پینگ با معرفی برنامه پنج ساله پانزدهم این کشور به عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی چین و فرصتی برای اقتصاد جهان از فعالان صنعتی و تجاری بین‌المللی برای مشارکت و همکاری در مسیر توسعه این کشور دعوت کرد.

شی جین‌پینگ در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صنعتی و تجاری سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن گفت: برنامه پنج ساله پانزدهم چین علاوه بر ترسیم مسیر توسعه این کشور، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و سراسر جهان فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور چین با تأکید بر اینکه پکن برای جامعه تجاری و صنعتی جهان بازاری بزرگ و پویا فراهم خواهد کرد، گفت: چین واردات محصولات و خدمات باکیفیت را گسترش می‌دهد و با ایجاد تقاضا‌های جدید و متنوع، فرصت‌های بیشتری در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد داد.

شی جین‌پینگ همچنین از شتاب‌بخشی به ایجاد نظام صنعتی مدرن و پیوند عمیق‌تر نوآوری‌های فناورانه با بخش صنعت خبر داد و تأکید کرد این روند می‌تواند نیروی محرکه تازه‌ای برای نوآوری و رشد شرکت‌های جهانی فراهم کند.

رئیس‌جمهور چین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش یک‌جانبه‌گرایی در اقتصاد جهان، بر پایبندی پکن به چندجانبه‌گرایی و حمایت قاطع از نظام تجارت چندجانبه و قواعد سازمان تجارت جهانی تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش چین برای پیشبرد اصلاحات سازمان تجارت جهانی و تقویت ثبات در اقتصاد و تجارت بین‌المللی سخن گفت.

اظهارات شی جین‌پینگ در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد جهان با چالش‌هایی همچون افزایش محدودیت‌های تجاری، رقابت قدرت‌های بزرگ و اختلال در زنجیره‌های تأمین روبه‌روست. پکن با تأکید بر باز نگه داشتن بازار خود و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تلاش می‌کند برنامه توسعه پنج‌ساله جدید چین را به بستری برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت مناسبات تجاری با اقتصاد‌های جهان تبدیل کند.

تأکید پوتین بر ادامه هماهنگی سیاست خارجی روسیه و چین در عرصه بین‌الملل

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری چین که به پکن سفر کرده در دیدار با شی جین‌پینگ رئیس جمور چین تأکید کرد: روابط مسکو و پکن تزلزل‌ناپذیر و الگویی برای مناسبات بین‌قدرت‌های بزرگ است.

دیمیتریف: بین روسیه، چین و کشور‌های عضو APEC همکاری سازنده وجود دارد

کیریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی خارجی در اجلاس مجمع همکاری‌های اقتصادی آسیا (APEC) گفت: بین روسیه از یک سو و چین و کشور‌های عضو APEC از سوی دیگر همکاری سازنده‌ای وجود دارد. این امر در تضاد با رویکرد اروپایی‌هاست که در تلاش برای ایجاد موانع هستند.



در نشست مدیران عامل کشور‌های عضو APEC رویکردی عمل‌گرایانه حاکم بود؛ چرا که بسیاری از آنها با تمرکز ویژه بر نشست سه‌جانبه فردا، علاقه خود را به بازار روسیه نشان دادند. قرار بود ویتکاف و کوشنر به هیئت آمریکایی در شینجین بپیوندند، اما آنها به‌جای آن با شرکای اروپایی همکاری خواهند کرد.