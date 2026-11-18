به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان یزد ارجاع داده شد.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: با بررسی‌های لازم مشخص شد متهم پرونده پس از راه اندازی بنگاه مصالح ساختمانی و با اخذ وجه از اشخاص و شرکت‌های تولیدی به منظور تامین کردن آهن آلات ساختمانی، مبلغ هزار میلیارد تومان را کلاهبرداری کرده و متواری شده است.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات شبانه روزی و رصد اطلاعاتی، رد پای کلاهبردار فراری را در تهران شناسایی و پس از اخذ نیابت قضایی به آن استان اعزام و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: متهم پس از انتقال به استان یزد و بازجویی و تکمیل پرونده‌ای با ۲۵ شاکی تحویل دادسرا شد.

سردار دلیری یادآور شد: شهروندان قبل از انجام هرگونه خرید و فروش از پرداخت وجه خودداری کرده و حتما پس از انجام استعلام، با قرارداد و قولنامه معتبر اقدامات خود را انجام دهند.