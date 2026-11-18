به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان کشور برای حضوری قدرتمند در در مسابقات قهرمانی آسیا در ساحل نوشهر در حال برگزاری است.

در این مرحله از اردو، ۲۶ بازیکن منتخب از سراسر کشور حضور دارند که، ۱۴ نفر از این بازیکنان از مازندران هستند. حضور گسترده مازندرانی‌ها در این اردو، بار دیگر بر جایگاه استراتژیک و توانمندی بالای استان در رشته هندبال ساحلی تأکید می‌کند.

این مرحله از اردو، با رویکردی بسیار دقیق و رقابتی مدیریت می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در پایان این مرحله، ۶ نفر از بازیکنان از جمع اردونشینان حذف خواهند شد تا تیم نهایی با بهترین کیفیت ممکن برای نبرد در عرصه آسیا آماده شود.

تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان کشور با داشتن دو عنوان قهرمانی آسیا در کارنامه، با هدف بازگشت به اوج و تکرار این افتخار بزرگ، این مسیر سخت را آغاز کرده است. همه چشم‌ها به ساحل نوشهر دوخته شده تا شاهد شکل‌گیری ترکیب قدرتمند کشور برای فتح دوباره سکوی قهرمانی آسیا باشند.

ایوب رضوانی گزارش می دهد.