به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، بهمن نوری با قدردانی از تلاش رسانه ملی و مجموعه صداوسیمای استان گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و صدا وسیمای خراسان شمالی در کنار یکدیگر برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، نقاط قوت و ضعف و مطالبات استان پای کار آمدند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان و کمتر شناخته‌شده خراسان شمالی افزود: در بخش معدن، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید محصولات با ارزش افزوده و شناسایی بازار‌های هدف، اقدامات متناسب با ظرفیت‌های استان انجام نشده و نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش صدا و سیما در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام استان در سال گذشته گفت: نقش رسانه ملی در انعکاس همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام بسیار اثرگذار بود و رویداد ایران جان نیز اشتیاق و همدلی را در میان بخش‌های مختلف استان افزایش داد.

معرفی هویت، مفاخر و مطالبات خراسان شمالی

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد نیز رویداد ایران جان را فرصتی اثرگذار برای معرفی ظرفیت‌های کشور و استان دانست و گفت: معرفی مفاخر، مشاهیر و شهدای استان در راستای تقویت هویت‌محوری اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به مطالبات رهبر شهید در سفر به خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد این مطالبات با پیگیری مسئولان محقق شود و افزود: خراسان شمالی ظرفیت قرار گرفتن در جمع ۱۰ استان برتر کشور را دارد و برگزاری رویداد‌هایی مانند ایران جان برای استان‌هایی با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، بسیار ضروری است.

ایران جان؛ فرصتی برای تبدیل ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی

قوامی، نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: ایران جان توانست فرهنگ، اقتصاد، صنعت، مزیت‌ها و مطالبات استان را در کنار یکدیگر منعکس کند.

وی از آغاز عملیات اجرایی کارخانه فرآوری معدن آلبلاغ در هفته آینده خبر داد و افزود: ظرفیت‌های متعددی در نقاط مختلف استان وجود دارد که باید با تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و جذب سرمایه‌گذار، زمینه بهره‌برداری از آنها فراهم شود.

قدرتی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از تلاش صداوسیمای خراسان شمالی گفت: رویداد ایران جان هویت‌ها، توانمندی‌ها و مطالبات استان را به‌خوبی معرفی کرد و امیدواریم این ارتباط رسانه‌ای پس از پایان رویداد نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های استان در قالب فیلم و سریال نیز می‌تواند به شناساندن بهتر خراسان شمالی کمک کند و مجلس برای حمایت از این مسیر پای کار است.

شهریاری، دیگر نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به محدودیت منابع دولتی و نیاز مالی طرح‌های بزرگ استان گفت: طرح انتقال آب سرانی به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برای اجرای طرح‌های بزرگ و جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشارکت مردم استفاده کرد.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خراسان شمالی از طریق رسانه ملی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذار را فراهم کند.

پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی نیز با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی استان گفت: باید از ظرفیت مرز مشترک با ترکمنستان استفاده کرد و ایجاد گذرگاه مرزی برای توسعه اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری استان ضروری است.

مدیرکل صدا وسیمای خراسان شمالی نیز با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و مجموعه‌های مختلف استان در برگزاری این رویداد گفت: تلاش کردیم در ایران جان تصویری درست و جامع از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مطالبات خراسان شمالی ارائه کنیم و صداوسیمای استان همچنان برای انعکاس مسائل و پیگیری مطالبات مردم آمادگی دارد.

رضا واعظی افزود: رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان، انعکاس مطالبات مردم و فراهم کردن زمینه توجه بیشتر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خراسان شمالی برگزار شد.

این رویداد از ۲۳ آبان شروع شده و تا ۲۹ آبان ادامه دارد.