افزایش ابر پدیده غالب تا روز جمعه (۲۹ آبان) در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: افزایش ابر تا روز جمعه (۲۹ آبان) در خراسان جنوبی پدیده غالب است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی با عبور موج ضعیف و کم دامنه از تراز میانی جو خراسان جنوبی تا روز جمعه افزایش ابر قابل پیش بینی است.
زارعی گفت: به لحاظ دمایی تا صبح فردا ادامه روند افزایشی دمای هوا را انتظار داریم.
وی افزود: در شبانه روز گذشته سه قلعه با منفی ۲ درجه سلسیوس سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۴ و ۵ درجه سلسیوس ثبت شد.