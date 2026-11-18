رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، با اشاره به سه چالش اساسی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب گفت: کارآمدی نظام حکمرانی، جایگاه دین در اداره جامعه و امکان پیشرفت در برابر قدرت‌های غربی، سه مسئله‌ای بود که نظام جمهوری اسلامی از آغاز با آن مواجه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدجواد لاریجانی , رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در همایش ملی ایران آینده از علم تا اقتدار با بیان اینکه گروهی از نیروهای انقلابی به دنبال استقرار جمهوری اسلامی بودند، اما درباره چگونگی ساختن یک نظام کارآمد پرسش داشتند، افزود: حدود ۳۷ تا ۳۸ سال پیش در کتابی با عنوان «حکومت؛ مبانی مشروعیت و کارآمدی» چهار نظریه درباره کارآمدی حکومت مطرح کردم.

وی دومین چالش را دیدگاهی دانست که دین را به زندگی خصوصی محدود می‌کند و معتقد است حکومت باید سکولار باشد و گفت: در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود داشت که اجرای تعالیم دینی در عرصه حکومت را به دلیل قدرت غرب و موانع خارجی ناممکن می‌دانست.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با این دیدگاه‌ها اظهار کرد: امام راحل نشان دادند که اسلام مکتبی متوقف و منجمد نیست و با اجتهاد، علم و بصیرت می‌تواند به مسائل زندگی و اداره جامعه پاسخ دهد.

لاریجانی با اشاره به نگاه برخی جریان‌ها به جنگ تحمیلی و ضرورت کنارآمدن با عراق برای تأمین سلاح گفت: امام خمینی (ره) با این دیدگاه مخالفت کردند و بر آغاز حرکت و ایستادگی در برابر تجاوز تأکید داشتند؛ جنگ تحمیلی نیز زمینه‌ساز ظهور بخشی از توانمندی‌های کشور شد.

وی با اشاره به تحولات علمی و فناوری ایران افزود: امروز ایران در شمار کشورهای پیشرفته منطقه غرب آسیا در حوزه علوم قرار دارد و این پیشرفت، نگرانی قدرت‌های غربی را افزایش داده است.

لاریجانی با بیان اینکه تحولات پس از جنگ می‌تواند زمینه‌ساز جهش دیگری در پیشرفت کشور باشد، گفت: اگر جنگ کنونی با موفقیت به پایان برسد، دوره پس از آن می‌تواند با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت همراه شود.

وی در پایان، نقش آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حمایت و پشتیبانی از حرکت علمی کشور را برجسته دانست و از ایشان به عنوان یکی از پشتوانه‌های اصلی این جریان یاد کرد.