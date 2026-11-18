رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از ثبت رویداد فرهنگی و آیینی روز شهرستان اردکان با محوریت مراسم نمادین ورود حضرت امام رضا (ع) به خرانق، در تقویم رویداد‌های گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی سپهری اردکانی این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و آیینی شهرستان اردکان دانست و اظهار کرد: ثبت این رویداد می‌تواند به تقویت جایگاه اردکان در حوزه گردشگری رویدادمحور و معرفی هرچه بیشتر هویت فرهنگی و تاریخی این شهرستان کمک کند.

سپهری اردکانی با تأکید بر اهمیت شناسایی و معرفی رویداد‌های بومی و محلی، ابراز امیدواری کرد: ثبت این مناسبت در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور، زمینه‌ساز جذب گردشگران بیشتر، رونق گردشگری فرهنگی و معرفی شایسته آیین‌ها و سنت‌های اصیل شهرستان اردکان باشد.