از مجموع ۵۱ طرح ملی و استانی، اعتبار مورد نیاز ۴۶ پروژه به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان از محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی در استان مرکزی تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان گفت: از مجموع ۵۱ پروژه ملی و استانی معرفی‌شده در قالب این طرح، اعتبار مورد نیاز ۴۶ پروژه به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان به‌طور کامل تأمین شده است.

مظاهر سعیدی با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات برای سومین سال متوالی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این طرح با هدف فراهم کردن امکان مشارکت مستقیم مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی اجرا می‌شود و به صاحبان مشاغل این فرصت را می‌دهد تا در تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار ملی و استانی نقش داشته باشند.

او افزود: در سال ۱۴۰۵ و بر اساس عملکرد مالیاتی مشاغل در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۱ پروژه در سطح استان مرکزی برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شده که مجموع اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها حدود ۴۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی ابراز داشت: با مشارکت مودیان مالیاتی استان، تاکنون اعتبار مورد نیاز ۴۶ پروژه از مجموع پروژه‌های معرفی‌شده، معادل ۳۸۳ میلیارد تومان، تأمین شده و این پروژه‌ها به مرحله تأمین کامل اعتبار رسیده‌اند. در حال حاضر تنها پنج پروژه باقی مانده‌اند که برای تأمین اعتبار و تکمیل آنها حدود ۹۸ میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.

سعیدی با تشریح سازوکار اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: جامعه هدف این طرح، مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند؛ یعنی بخشی از صاحبان مشاغل که مالیات آنها به‌صورت مقطوع تعیین و پذیرفته می‌شود. این افراد هنگام مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی برای تکمیل و پذیرش فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰، با بخشی مواجه می‌شوند که امکان انتخاب پروژه مورد نظر برای تخصیص مالیات را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

او افزود: مودیان می‌توانند از میان پروژه‌های معرفی‌شده، طرحی را که با توجه به اولویت و تشخیص خود مناسب می‌دانند انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنها در تأمین اعتبار همان پروژه اختصاص یابد. به این ترتیب، مودیان علاوه بر انجام تکالیف قانونی و مالیاتی خود، در تعیین محل مصرف منابع مالیاتی نیز مشارکت خواهند داشت.

پنج طرح باقی‌مانده در انتظار تأمین اعتبار

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در ادامه با اشاره به پنج پروژه‌ای که هنوز اعتبار مورد نیاز آنها به‌طور کامل تأمین نشده است، گفت: یکی از این پروژه‌ها احداث هنرستان مصطفی خمینی در شهرستان محلات است که با همکاری سازمان نوسازی و احداث مدارس دنبال می‌شود.

سعیدی افزود: پروژه دوم، آبرسانی به شهر اراک از سد کمال‌صالح است که با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی اجرا می‌شود. همچنین احداث ۳۳ ساختمان پلیس فتا در کشور به‌عنوان یک پروژه ملی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در فهرست پروژه‌های باقی‌مانده قرار دارد.

او احداث خانه جوان در شهر اراک با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی و همچنین مطالعه و احداث جاده اراک به فرودگاه با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی را دو پروژه دیگر نیازمند تأمین اعتبار عنوان کرد.

دعوت از مودیان برای مشارکت تا ۳۰ آبان

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت مشارکت صاحبان مشاغل برای تکمیل اعتبار پروژه‌های باقی‌مانده گفت: با توجه به اینکه مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند فرم مربوطه را تکمیل و پذیرش کنند، از صاحبان مشاغل استان درخواست می‌کنیم این موضوع را به روز‌های پایانی موکول نکنند و با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، پروژه‌های باقی‌مانده را برای تخصیص مالیات خود انتخاب کنند.

سعیدی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بیشتر مودیان مالیاتی، اعتبار مورد نیاز پنج پروژه باقی‌مانده نیز تأمین شود و این طرح بتواند به تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی، عمرانی، خدماتی و زیرساختی استان کمک کند.

سعیدی این را هم گفت که طرح نشان‌دار کردن مالیات فرصتی برای پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه است و مودیان با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود می‌توانند به‌صورت ملموس در توسعه و آبادانی استان و کشور سهیم باشند.