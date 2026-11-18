برنامه «هفت کوچه»، با بررسی فرهنگ، آداب‌ورسوم، جاذبه‌های گردشگری و مشاهیر خراسان شمالی، مسابقه رادیویی «کتابستان»، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی و پخش محفل انس با قرآن کریم از بجنورد، از شبکه‌های رادیویی فرهنگ و قرآن پخش می‌شود.

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گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هفت‌کوچه» رادیو فرهنگ در سفری شنیداری به خراسان شمالی، شنوندگان را با فرهنگ، آداب‌ورسوم، جاذبه‌های گردشگری، خوراک‌های محلی و مشاهیر این استان آشنا می‌کند.

این برنامه با همراهی رادیو اترک، در رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران»، روایت‌هایی از زندگی مردم و داشته‌های فرهنگی خراسان شمالی را پیش روی مخاطبان می‌گذارد، استانی با پیشینه‌ای غنی و فرهنگی رنگارنگ که جلوه‌های آن در آیین‌ها، سنت‌ها و رسم‌های بومی نمایان است.

در این برنامه، همایون علیدوستی و محمود اکرامی‌فر به‌عنوان کارشناس صحبت می‌کنند و محمد یزدانی، گزارشگر رادیو اترک، از این استان گزارش تهیه می‌کند.

«هفت‌کوچه» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، نویسندگی عادله گلستانی، گویندگی سکینه ارجمندی، حامد عباسی و احمد قدوسی و هماهنگی بهاره آزادی، پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، پخش می شود.

مسابقه «کتابستان»، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، زنده از باغ کتاب تهران از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این مسابقه با استقرار در باغ کتاب تهران و در فضایی سرشار از پویایی و فرهنگ، میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان به کتاب خواهد بود تا لحظاتی مفرح توام با ارتقای دانش را رقم بزند.

مسابقه «کتابستان»، به تهیه‌کنندگی معصومه علوی‌نکو و با اجرای بانشاط علیرضا تابان و شیرین روستایی، پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ ساعت ۱۶:۰۰، پخش می‌شود.

«کتابستان» صرفاً یک مسابقه فردی نیست، ساختار این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که اگرچه یک نفر به عنوان شرکت‌کننده اصلی وارد میدان رقابت می‌شود، اما حضور و همراهی اعضای خانواده نقشی کلیدی و حمایتی در پیروزی او دارد. این رویکرد هوشمندانه باعث می‌شود تا خانواده‌ها در کنار یکدیگر، ضمن تجربه لحظاتی شاد و پربار، مهارت‌های فکری خود را محک بزنند؛ پیوندی صمیمانه که «کتابستان» را از سایر رقابت‌های مشابه متمایز می‌کند.

این مسابقه رادیویی با بهره‌گیری از بخش‌های متنوع و جذاب، علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه در میان خانواده‌ها، فضایی پرشور و ماندگار را در یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی پایتخت (باغ کتاب) خلق خواهد کرد.

«کتابستان» هر هفته، پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰، از رادیو فرهنگ روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

هم‌زمان با برگزاری دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران»، محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته این استان، زنده از رادیو قرآن پخش می‌شود.

در راستای معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های قرآنی استان خراسان شمالی در رویداد ملی «ایران جان»، محفل انس با قرآن کریم شامگاه امشب با پوشش زنده رسانه‌ای شبکه رادیویی قرآن برگزار خواهد شد.

این محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته و مطرح استانی، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۰۰، در مسجد انقلاب بجنورد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت زنده از طریق موج رادیو قرآن و شبکه استانی صداوسیمای خراسان شمالی، همراه این برنامه معنوی باشند.

شبکه رادیویی قرآن در چارچوب برنامه‌های رسانه‌ای خود برای پوشش دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران»، با اعزام تیم برنامه‌ساز به این استان، ضمن انعکاس رویداد‌ها و معرفی ظرفیت‌های قرآنی خراسان شمالی، محافل انس با قرآن کریم را نیز به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

این اقدام با هدف گسترش فضای قرآنی، معرفی استعداد‌ها و چهره‌های قرآنی استان و انعکاس جلوه‌های انس مردم با کلام وحی در سطح ملی انجام می‌شود و فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و داشته‌های قرآنی این استان از دریچه رسانه ملی است.