به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ بهروز خلیلی در شورای هماهنگی بانک‌های استان اردبیل افزود: این تسهیلات از محل منابع تکلیفی، تبصره‌ای، داخلی و ملی، قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.

وی با تاکید بر جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات سفر رئیس‌جمهور و منابع تکلیفی بانک‌ها تا پایان امسال گفت: استفاده از منابع متمرکز ملی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: در همین زمینه، برنامه جذب ۳ هزار میلیارد تومان منابع ملی از طرف بانک‌ها پیش‌بینی شده و هر بانک می‌تواند با جذب ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع، نقش مؤثری در حمایت از واحد‌های تولیدی ایفا کند.

خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های تامین مالی استان اردبیل گفت: از محل همایش تامین مالی، ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای استان پیش‌بینی شده که تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۶ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله راه‌سازی، سدسازی، تصفیه‌خانه‌ها و تالار شهر اختصاص خواهد یافت.

وی یادآوری کرد: ۱۱ شهرستان استان مشمول قوانین مناطق کم‌برخوردار هستند و باید از ظرفیت تسهیلات با نرخ سود پایین، به‌ویژه منابع صندوق ملی، برای توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد این مناطق استفاده شود.