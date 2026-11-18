نشست هم‌اندیشی و هماهنگی ستاد مرکزی رویداد ملی «ایرانِ جان؛ کرمانشاهِ ایران» به ریاست بهرام سلیمانی، جانشین استاندار در ستاد مرکزی این رویداد و با حضور اعضای ستاد استانی برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این نشست، ابعاد مختلف برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان؛ کرمانشاهِ ایران» و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و اجرایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این رویداد ملی قرار است در اواخر آذرماه امسال برگزار شود و طی آن، کرمانشاه به مدت یک هفته در کانون توجه رسانه ملی قرار می‌گیرد تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

رویداد ملی «ایرانِ جان» از برنامه‌های ابتکاری و هویت‌محور سازمان صدا و سیماست که با هدف معرفی جامع ظرفیت‌های استان‌های کشور طراحی شده و از طریق تولید و پخش برنامه‌های متنوع تلویزیونی، برگزاری رویداد‌های میدانی و تولید محتوای رسانه‌ای، زمینه معرفی داشته‌ها و قابلیت‌های مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند.

این رویداد علاوه بر تقویت هویت ملی و همبستگی اجتماعی، فرصتی ارزشمند برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رونق گردشگری، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و برجسته‌سازی مزیت‌های منطقه‌ای استان‌ها به شمار می‌رود.

برگزاری این رویداد در کرمانشاه، فرصتی ملی برای بازنمایی شایسته ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و انسانی استان و معرفی توانمندی‌های این دیار به مخاطبان گسترده رسانه ملی خواهد بود.