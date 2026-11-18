به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار غلامی با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان، شعار امسال این هفته را «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: برنامه‌های امسال با اولویت مسائل امنیتی و دفاعی و متناسب با شرایط پیش‌رو اجرا می‌شود.وی افزود: در هفته بسیج امسال، ۱۵ برنامه ویژه، ۱۷۳ برنامه شاخص و ۶۴۸ برنامه جزئی در مجموع ۸۳۶ برنامه در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج استان یزد برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، مسابقات «جان‌فدا» و برنامه‌های «میدانیار» را از جمله برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۲۰ طرح در حوزه بسیج سازندگی با اعتباری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته بسیج برای بهره‌برداری و خدمت‌رسانی به مردم افتتاح می‌شود.

سردار غلامی، اجرای برنامه سراسری حکمرانی محله‌محور با حضور رئیس‌جمهور را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و افزود: نمایش اقتدار بسیجیان نیز پنجم آذرماه همزمان در شهر‌ها و مرکز استان یزد برگزار خواهد شد.