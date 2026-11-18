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فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از اجرای ۸۳۶ برنامه در هفته بسیج و افتتاح ۱۲۰ طرح عمرانی و محرومیتزدایی با اعتبار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار غلامی با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان، شعار امسال این هفته را «بسیج، جانفدای ایران و امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: برنامههای امسال با اولویت مسائل امنیتی و دفاعی و متناسب با شرایط پیشرو اجرا میشود.وی افزود: در هفته بسیج امسال، ۱۵ برنامه ویژه، ۱۷۳ برنامه شاخص و ۶۴۸ برنامه جزئی در مجموع ۸۳۶ برنامه در سطح پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج استان یزد برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، مسابقات «جانفدا» و برنامههای «میدانیار» را از جمله برنامههای شاخص این هفته عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۲۰ طرح در حوزه بسیج سازندگی با اعتباری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته بسیج برای بهرهبرداری و خدمترسانی به مردم افتتاح میشود.
سردار غلامی، اجرای برنامه سراسری حکمرانی محلهمحور با حضور رئیسجمهور را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد و افزود: نمایش اقتدار بسیجیان نیز پنجم آذرماه همزمان در شهرها و مرکز استان یزد برگزار خواهد شد.