مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از پیگیری ایجاد سه دادگاه صلح با همکاری دستگاه قضایی استان با هدف تقویت سازش و حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما پیش از ورود به فرآیند رسمی رسیدگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اله‌نظر شه‌بخش گفت: توسعه فرهنگ مذاکره و سازش و استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی می‌تواند از اطاله دادرسی و افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی جلوگیری کند.

وی افزود: در همین راستا، با همکاری قوه قضاییه و دادگستری استان، ایجاد سه دادگاه صلح برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در دستور کار قرار گرفته است تا پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع حل اختلاف و صدور رأی، زمینه حل‌وفصل مسائل از طریق مذاکره فراهم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حل اختلافات بیان کرد: انجمن پیمانکاران و سازندگان، انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی و خانه کارگر از جمله مجموعه‌هایی هستند که با ارائه مشاوره رایگان به کارگران، در مسیر حل اختلافات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و اداری نقش‌آفرینی می‌کنند.

شه‌بخش با اشاره به عملکرد مراجع حل اختلاف استان گفت: ۱۹ هیئت تشخیص و ۶ هیئت حل اختلاف در سیستان و بلوچستان فعال هستند و سال گذشته بیش از سه هزار دادخواست در این مراجع رسیدگی و تعیین تکلیف شد که بیش از ۳۵ درصد آرای صادرشده با سازش طرفین همراه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران در قرارداد‌های پیمانکاری تصریح کرد: حقوق کارگران باید در اولویت پرداخت‌های کارفرمایان و پیمانکاران قرار گیرد و لازم است قرارداد‌های کار به‌گونه‌ای تنظیم شوند که یک نسخه از آنها برای بررسی و پیگیری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها ارسال شود تا ابهامات و مشکلات احتمالی پیش از بروز اختلافات جدی شناسایی و برطرف شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در دوران جنگ تحمیلی گفت: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، از قطع بیمه کارگران و پوشش درمانی آنان در این دوره جلوگیری شد و با برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، روند حمایت از کارگرانی که شغل خود را از دست داده بودند و بهره‌مندی آنان از مقرری بیمه بیکاری پیگیری شد.

شه‌بخش ادامه داد: در همین شرایط، با تمدید اعتبار مجامع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و شرکت‌های خدماتی، زمینه استمرار فعالیت این مجموعه‌ها فراهم شد تا بتوانند در دوران بحران نیز به فعالیت‌های قانونی و صنفی خود ادامه دهند.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت نظارت بر ایمنی محیط‌های کار و آگاهی‌بخشی به جامعه کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و گفت: سال گذشته ۷۰ هزار نفرساعت آموزش برای کارگران برگزار شد و در هفت‌ماهه سال جاری نیز سه هزار و ۵۸۱ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان انجام گرفته است.