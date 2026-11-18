رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اهداف برگزاری رویداد ملی ایران جان در استان خراسان شمالی گفت: این رویداد انجام وظیفه‌ای بود که باید سال‌ها پیش به آن توجه می‌شد و با تأخیر به مرحله اجرا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، پیمان جبلی در نشست مشترک با رییس رسانه ملی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با موضوع رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران» گفت: در ایران جان تلاش می‌کنیم بخشی از ظرفیت‌های گفته‌نشده یا کمتر گفته‌ شده کشور را به معرض نمایش بگذاریم و این رویداد فرصتی استثنایی برای معرفی توانمندی‌های استان‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده تا برگزاری رویداد بعدی افزود: باید ظرفیت‌های معرفی‌شده را به برنامه‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر در مسیر توسعه تبدیل کرد. همچنین برگزاری ایران جان در سطح استانی می‌تواند به استمرار معرفی ظرفیت‌ها و مطالبات استان‌ها کمک کند.

رئیس سازمان صداوسیما عدالت رسانه‌ای را از راهبرد‌های اصلی رسانه ملی دانست و با اشاره به راه اندازی شبکه‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، این اقدام را از برنامه‌های تحقق عدالت رسانه‌ای برشمرد.

وی همچنین از ارتقای ظرفیت‌های پدافندی رسانه ملی خبر داد و گفت: بر اساس نظرسنجی‌های سازمان، میزان مخاطبان در استان‌هایی که میزبان رویداد ایران جان بوده‌اند، افزایش یافته است.