معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : با موافقت رئیس قوه قضاییه، تشکیل شعبه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی و اختلافات تعاونی‌ها در سراسر کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مجید صرفی در سمنان از فعالیت ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور خبر داد و گفت: توسعه فعالیت این تعاونی‌ها نیازمند رفع موانع مالی، حقوقی و اجرایی است.

صرفی یکی از اقدامات اخیر وزارت تعاون را پیگیری مسایل حقوقی تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: و قرار است در مراکز استان‌ها سه شعبه ویژه شامل یک شعبه در دادسرا، یک شعبه در دادگاه کیفری و یک شعبه در دادگاه‌های حقوقی ایجاد شود.

به گفته وی، ایجاد این شعب می‌تواند به حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات و تسهیل فعالیت تعاونی‌ها کمک کند.

وی با یادآوری ظرفیت شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در کشور گفت: صادرات تعاونی‌های مرز نشین از ۹۵ میلیون دلار در نیمه نخست پارسال به ۲۳۰ میلیون دلار در شش ماهه اول امسال رسید.

به گفته وی ، تعاونی‌های مصرف کارگران، فرهنگیان و کارمندان از شبکه توزیع مناسبی برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت برای توزیع کالا‌های واردشده توسط تعاونی‌های مرزنشین استفاده کرد.

صرفی گفت: علاوه بر تسهیلات متعارف بانکی، تامین مالی غیرنقدی در زنجیره تولید از طریق اوراق گام، برات و گواهی‌های سپرده خاص در دستور کار قرار دارد وبانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون، در حوزه تامین مالی غیرنقدی زنجیره‌های تولید اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلاتی با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای بخش تعاون کشور خبر داد و گفت: در حوزه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز ۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق افزوده شد و سقف ضمانت‌های آن نیز به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، همچنین ظرفیت صدور ضمانت‌نامه این صندوق به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.