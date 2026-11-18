همایش بزرگ پیشمرگان مسلمان کرد با حضور فرماندهان، مسئولان کشوری و استانی، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، علما و روحانیون و اقشار مختلف مردم در مهاباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، این همایش با هدف گرامیداشت و پاسداشت رشادت‌ها، ایثار و شجاعت‌های پیشمرگان مسلمان کرد برگزار می‌شود.

پیشمرگان مسلمان کرد از مجاهدانی یاد می‌شوند که در مقاطع حساس، با دفاع از امنیت و اقتدار کشوردر برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

عشایر غیور و پیشمرگان مسلمان کرد شهرستان مهاباد، ۱۵۵ شهید و جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.