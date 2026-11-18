آسمان مناطق مختلف استان قزوین، امروز و فردا با توجه به گذر امواج ضعیف از سطح منطقه، ابری پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات استان، احتمال رگبار باران، رعد و برق و وزش باد وجود دارد.

طی روز‌های جمعه و شنبه، جو استان پایدار پیش‌بینی شده است؛ اما همین سکون نسبی و پایداری جو و عدم وزش باد‌های قابل ملاحظه، انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان را به دنبال دارد.

از نظر دمایی، تغییرات چندانی رخ نخواهد داد.