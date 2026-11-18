به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، دبیرخانه بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آمار آثار رسیده را اعلام کرد، طبق این آمار در نهایت از میان بیش از ۸۰۰ فیلم که برای حضور در جشنواره ثبت نام کرده بودند، ۷۷۶ فیلم به دبیرخانه رسیدند، از این تعداد ۵۴۷ مستند کوتاه، ۱۲۸ مستند نیمه بلند و ۱۰۱ مستند بلند ارزیابی شدند.

در این دوره ۴۲۱ فیلم برای حضور در جایزه شهید آوینی متقاضی بودند و ۵۲۴ فیلم مستند برای بخش «ایران» ثبت شدند.

در میان آثار رسیده، مستند‌های اجتماعی، خانواده، تاریخی و میراث فرهنگی، دینی، آیینی، مردم شناسی و محیط زیست به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند. استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد آثار ثبت شده در سامانه را به خود اختصاص داده‌اند.



بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵ در پردیس ملت برگزار می‌شود.