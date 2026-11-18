رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور رأی قطعی پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت «آتیه‌سازان مهر اکرام» در دزفول خبر داد و گفت: این پرونده که ۲۲۴۶ شاکی دارد، پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاحاتی تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی دهقانی با اعلام این خبر افزود: موضوع این پرونده، جذب سپرده‌های مردمی و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت غیرقانونی یک شرکت در دزفول بود که پس از رسیدگی بدوی در دادگاه انقلاب این شهرستان و ثبت اعتراضات، پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به جزئیات اصلاحات انجام‌شده در مرحله تجدیدنظر گفت: دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید اصل محکومیت مجرمان، در خصوص نحوه رد مال تصریح کرد که رد مال به شاکیان باید بر مبنای نرخ روز پرداخت و مطابق نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه و اجرا شود؛ همچنین بخشی از مجازات‌های تکمیلی بدوی با نظر دادگاه تجدیدنظر اصلاح و تعدیل شد.

دهقانی با اشاره به اینکه این پرونده ۲۲۴۶ نفر شاکی دارد، افزود: صیانت از حقوق مالباختگان و استرداد حقوق تضییع‌شده شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با قطعیت این رأی، روند اجرای حکم و استرداد اموال و وجوه سپرده‌گذاران با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

مشخصات محکومان:

۱- هادی وثوق‌زاده فرزند رحمن

۲- شرکت آتیه‌سازان مهر اکرام با مدیرعاملی و رئیس هیئت‌مدیره هادی وثوق‌زاده

بر اساس دادنامه صادره، محکوم اصلی پرونده علاوه بر رد مال به شاکیان، به تحمل حبس تعزیری و محرومیت از برخی فعالیت‌های شغلی مرتبط محکوم شده و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.