مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از پایان عملیات اصلاح و نوسازی یک‌هزار و ۹۸۰ متر از شبکه توزیع آب در چهار روستای بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، حدود سه هزار نفر از جمعیت روستایی از مزایای بهبود وضعیت آبرسانی و پایداری شبکه بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدحسن عظیمی، گفت: عملیات اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات در روستا‌های مریم‌آباد، شمس‌آباد، نعمت‌آباد و فیض‌آباد شهرستان ابرکوه استان یزد به طول یک‌هزار و ۹۸۰ متر با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

وی افزود: در اجرای این عملیات، از لوله‌های پلی‌اتیلن در سایز‌های ۳۲، ۶۳، ۹۰ و ۱۱۰ میلی‌متر استفاده شده و ۴۸ فقره انشعاب آب نیز استانداردسازی شده است.

عظیمی با اشاره به جمعیت بهره‌مند از این طرح تصریح کرد: با تکمیل عملیات اصلاح شبکه، حدود سه هزار نفر از ساکنان این چهار روستا از مزایای نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی بهره‌مند شدند.

مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در بهبود فشار و افزایش پایداری شبکه توزیع آب، کاهش حوادث و اتفاقات شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی دارد.