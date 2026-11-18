بخشدار مرکزی خاش سیستان و بلوچستان بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق روستایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهشید چالیش گفت: اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق روستایی علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی منطقه، نقش مهمی در تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز و تقویت شبکه برق ایفا می‌کند.

وی افزود: مناطق روستایی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب طبیعی و تابش مطلوب خورشید، فرصت ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی دارند و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی استفاده کرد.

بخشدار مرکزی خاش سیستان ادامه داد: تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی، کاهش فشار بر شبکه سراسری و کمک به تأمین برق پایدار، از مهم‌ترین مزایای توسعه این طرح‌ها به شمار می‌رود.

چالیش همچنین بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح‌های زیرساختی در روستا‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای چنین طرح‌ایی باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، توجه به حقوق جوامع محلی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی همراه باشد تا مردم منطقه نیز از منافع توسعه بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل اجرای طرح‌های زیربنایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن مناطق روستایی و تقویت زیرساخت‌های شهرستان باشد.