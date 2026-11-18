هفتمین کنگره ارولوژی فانکشنال با حضور نمایندگانی از کشور‌های آلمان، انگلیس، هلند، اتریش و هند صبح امروز در تبریز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این کنگره با هدف تبادل تجربیات علمی، بررسی تازه‌ترین دستاورد‌های اورولوژی عملکردی و جراحی‌های نوین و همچنین بررسی نقش فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و تحولات علمی در آینده پزشکی برگزار می‌شود.

در این کنگره، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی، آخرین یافته‌ها و روش‌های نوین درمانی در حوزه اورولوژی را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند. تبریز ۲۷ و ۲۸ آبان ماه میزبان کنگره ارولوژی فانکشنال با حضور متخصصان بین‌المللی است.