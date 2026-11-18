با معرفی دانش آموختگان و دانشجویان دانشکده ملی مهارت سمنان در نمایشگاه مهارت‌آفرینی ، زمینه اشتغال ۸۴ نفر از آنها فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فاطمه نعیمی رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان در آیین اختتامیه نمایشگاه فرصت‌های شغلی و مهارت‌آفرینی، با اشاره به دستاورد‌های این رویداد سه‌روزه گفت : با بررسی ۳۶۶ فرم مهارتی دانشجویان و دانش‌آموختگان این دانشکده ، ۸۴ نفر از آنها در قالب همکاری تمام‌وقت، پاره‌وقت و پروژه‌ای بکارگیری شدند .

وی گفت: در این رویداد ، مدیران و کارشناسان ۳۰ شرکت و مجموعه اقتصادی حاضر شدند و با بررسی آثار ارائه شده و ارتباط مستقیم با دانشجویان ، ظرفیت‌های شغلی و کارآموزی جدیدی را برای آنها فراهم کردند .

وی تاکید کرد : هدف از برگزاری این نمایشگاه، فراتر از معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های دانشجویان و ایجاد پیوندی مؤثر میان آموزش، مهارت، صنعت و اشتغال بود تا زمینه ورود دانشجویان به فضای واقعی کسب‌وکار و ارتباط مستقیم آنان با کارفرمایان فراهم شود.

به گفته وی ، علاوه بر ایجاد اشتغال برای این ۸۴ نفر ، کارفرمایان حاضر در رویداد فعالیت های حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان را ارزیابی کردند و معرفی برخی از آنها برای انجام مصاحبه‌های تکمیلی در دستور کار قرار دارد

دکتر داود مداح، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز با تأکید بر ضرورت پیوند مهارت‌آموزی و فناوری در تربیت نیروی انسانی توانمند گفت: مهارت، پشتوانه دانش‌آموختگان برای مواجهه با تحولات آینده است و فناوری می‌تواند این توانمندی را تکمیل کرده و مسیر ورود آنان به عرصه نوآوری و کارآفرینی را هموار سازد.