به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان در پی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی«اعلی الله مقامه الشریف» پیام تسلیتی به این شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت -علیهم السلام- عالم وارسته و پارسا اسطوانه مستحکم حوزه مقدسه قم و یادگار گرانسنگ حوزه پربرکت نجف اشرف، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی -اعلی الله مقامه الشریف- موجب تالم و تاثر شد.

آن عالم ربانی و متخلق و فقیه دلداده اهل بیت -علیهم السلام- که قریب به یک قرن از عمر مبارک خود را در راه تحصیل، ترویج و تحکیم فقه آل محمد -علیهم السلام- و تقویت بنیه علمی حوزه های علمیه، دفاع استوار از مکتب تشیع، خدمت دلسوزانه و مستمر به طلاب و مردم، تعظیم شعائر الهی و احیای عزای اهل بیت -علیهم السلام- به ویژه حضرت صدیقه طاهره -سلام الله علیها- و تربیت کثیری از شاگردان فاضل صرف نمود، بقیه السلف نسلی از فقهای راستین و استوار بود که جای خالی آنان ثلمه ای جبران ناپذیر است که جز به لطف الهی و عنایت حضرت بقیه الله -ارواحنا فداه- جبران نخواهد شد.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس امام زمان حضرت حجت بن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمیه بالاخص حوزه مقدسه قم، شاگردان، ارادتمندان و مقلدان پرشمار آن مرجع فقید به ویژه به بیت معظم و آقازادگان مکرم و فاضل و داماد محترم ایشان آیت الله آملی لاریجانی تسلیت عرض نموده و برای آن فقیه صمدانی علوّ درجات و حشر با محمد و آل محمد علیهم السلام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

سید کاظم نورمفیدی ۱۴۰۵/۸/۲۶