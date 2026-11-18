مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به گستردگی محدوده خدمات‌رسانی و شرایط ناشی از خشکسالی و کاهش منابع آبی، از آبرسانی سیار به بیش از ۲۰۰ نقطه در این شهرستان خبر داد و گفت: ماهانه بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ سرویس تانکر آبرسانی، به‌ویژه در مناطق روستایی، برای تأمین آب مورد نیاز شهروندان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار با تشریح گستره خدمات‌رسانی این مجموعه اظهار داشت: امور آبفای تفت استان یزد، دو شهر تفت و گاریزات و همچنین ۱۴۲ روستا را تحت پوشش دارد و با حدود ۳۰ نفر نیروی رسمی و پیمانکاری و بیش از ۲۰ نفر آبدار، وظیفه تأمین و توزیع آب در این محدوده را بر عهده دارد.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این امور افزود: جمعیت شهر تفت بیش از ۲۱ هزار نفر و جمعیت روستا‌های تحت پوشش بیش از ۴۵ هزار نفر است؛ همچنین با توجه به حضور جمعیت شناور، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته، جمعیت تحت پوشش خدمات آبفا در این ایام به بیش از ۲۵۰ هزار نفر می‌رسد.

علمدار با بیان اینکه تأمین آب در شهرستان از طریق منابع آبی موجود و آبرسانی سیار انجام می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر چهار دستگاه تانکر برای آبرسانی سیار در حوزه امور آبفای تفت فعالیت دارند و در مجموع، بیش از ۲۰۰ نقطه از طریق تانکر آبرسانی می‌شود و همچنین ماهانه بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ سرویس آبرسانی سیار، به‌ویژه در روستاها، انجام می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به تأثیر خشکسالی‌های اخیر، کاهش بارندگی و افت شدید منابع تأمین آب بر شرایط آبرسانی شهرستان گفت: با وجود محدودیت منابع آبی، تمام تلاش مجموعه آبفای تفت بر تأمین آب و جلب رضایت شهروندان متمرکز بوده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم شهرستان در مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی و همراهی مردم در شرایط دشوار تأمین آب، کمک شایانی به استمرار خدمات‌رسانی کرده است و از این بابت از شهروندان فهیم شهرستان تفت قدردانی می‌کنم.

علمدار در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در شرایط تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها، از شهروندان خواست با صرفه‌جویی حداکثری در مصرف این کالای ارزشمند، مجموعه آبفا را در عبور از بحران کم‌آبی یاری کنند.