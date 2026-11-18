شرکت گاز استان فارس طرح ملی کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی را با هدف پایش عملکرد ادارات، نهاد‌های حاکمیتی، نیرو‌های مسلح و مراکز تجاری و ورزشی در سراسر استان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، شرکت گاز استان فارس طرح ملی کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی را با هدف پایش عملکرد ادارات، نهاد‌های حاکمیتی، نیرو‌های مسلح و مراکز تجاری و ورزشی در سراسر استان آغاز کرد.

بر اساس ضوابط این طرح، مصرف گاز در اداره ها ، نهاد‌های دولتی، مراکز وابسته به نیرو‌های مسلح و اماکن عمومی، تجاری و ورزشی مورد پایش و کنترل قرار می‌گیرد.

هدف اصلی این اقدام، اطمینان از رعایت الگو‌های مصرف و نظارت بر نحوه به‌کارگیری انرژی در این بخش‌ها است.

اجرای این برنامه در راستای مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری از مصارف غیرضروری و کمک به حفظ پایداری شبکه گازرسانی صورت می‌گیرد. شرکت گاز استان فارس اعلام کرد : با اجرای این طرح، نظارت بر مصرف گاز در بخش‌های مختلف با جدیت دنبال می‌شود تا علاوه بر ارتقای انضباط مصرف انرژی، زمینه بهره‌مندی پایدار مشترکان از این نعمت ارزشمند فراهم شود.