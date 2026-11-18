قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست اتحادیه پایاپای آسیا بر اهمیت توسعه سیستم‌های تسویه و تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از پول‌های ملی، کاهش وابستگی به ارز‌های خارجی و نااطمینانی‌های مرتبط با آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالحسنی با اشاره به اهم پیشرفت‌ها و اقدامات انجام شده در دوره ریاست دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه پایاپای آسیا طی سال گذشته، گفت: این اتحادیه نقش حیاتی در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، تاب آوری مالی و یکپارچگی اعضا دارد.

وی به حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا از طریق تامین زیر ساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص برای انجام فعالیت‌های بی وقفه و منظم اتحادیه اشاره کرد و ضمن تبیین اهم اقدامات دبیرخانه اتحادیه، بر ضرورت ارتقای همکاری‌های مستمر فیمابین اعضای اتحادیه تأکید کرد.

در این نشست، ریاست دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیا از ایران به کشور نپال واگذار شد. همچنین، رییس کل بانک بانک مرکزی نپال، به عنوان رییس جدید دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیا، از اهتمام، تلاش‌ها و اقدامات موثر و نوآورانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا تقدیر و تشکر کرد و لوح تقدیر و تندیس اتحادیه را به پاس اقدامات، تقدیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر خانه اتحادیه پایاپای آسیا مستقر در ایران کرد.