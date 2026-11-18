به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،ارکستر «نغمه‌های جاویدان» پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه با اجرای مجموعه‌ای از آثار ماندگار موسیقی ایران در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه می‌رود. این اجرا که در ادامه استقبال از برنامه‌های پیشین و به‌منظور پاسداشت میراث موسیقی ایران و آثار ماندگار ارکستر «گل‌ها» برنامه‌ریزی شده، با حضور ۳۱ نوازنده و به رهبری وحید وفایی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، سیامک اختری به‌عنوان مایستر ارکستر، فرهاد محمدیان به‌عنوان سرپرست و خواننده و هادی جمشیدی به‌عنوان مدیر هنری حضور دارند. این کنسرت از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه «ایران کنسرت» برای تهیه بلیت اقدام کنند.