به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه با برگزاری هفت دیدار در شهر‌های گرگان، تهران (دو مسابقه)، ایزدشهر، یزد، ارومیه و قزوین پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم تهران بیشه چمستان یکی از نمایندگان مازندران در این رقابتها؛ از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهدا ایزدشهر شهرستان نور میزبان استقلال مشهد است.

دیداری که برای هر دو تیم در مسیر بهبود جایگاه جدول اهمیت ویژه‌ای دارد. تیم تهران بیشه چمستان که تاکنون بردی در این مسابقات نداشته به دنبال نخستین پیروزی خود در این رقابتهاست.

در این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان به دلیل حضور در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی که به میزبانی هند برگزار می‌شود، مقابل مهرگان مازندران به میدان نخواهد رفت و این مسابقه به زمان دیگری موکول شده است. به همین دلیل مهرگان مازندران که با چهار برد و ۱۲ امتیاز در صدر جدول گروه نخست قرار دارد، این هفته استراحت خواهد داشت و صدرنشینی این تیم در پایان هفته پنجم نیز تضمین شده است.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه کامل این دیدار‌ها و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر اعلام کرد:

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵

تهران بیشه چمستان – استقلال مشهد

ایزدشهر، سالن شهدا، ساعت ۱۶

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: اصغر میرزایی، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: نیما یزدان‌پناه و داور ویدئوچک: محمد نیک سرشت

پاس گرگان – چادرملو اردکان

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

ناظر فنی: مسعود ذوقی، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: مرتضی حسن‌علایی

رازین پلیمر – فولاد مبارکه سپاهان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

ناظر فنی: مسعود یزدان‌پناه، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش‌کاویان، داور دوم: میلاد عرب اسماعیلی و داور ویدئوچک: احمد افشار

شهداب یزد – صنعتگران امید

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: داود نافعی، داور دوم: سجاد خان‌بابازاده و داور ویدئوچک: مجتبی نعمتی

شهرداری ارومیه – طبیعت اسلامشهر

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۸

ناظر فنی: احمد دامغانی‌نژاد، ناظر داوری: خلیل یگانه‌مجد، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: جواد مرآتی

پیکان تهران – مس رفسنجان

تهران، سالن پیکانشهر، ساعت ۱۶

ناظر فنی: محمد آقایی، ناظر داوری: عل‌اصغر حاج‌کاظمی، داور اول: مهدی نویدی‌نو، داور دوم: میلاد افشار و داور ویدئوچک: مرتضی مشهدی

شهروند قزوین – مس سونگون تبریز

قزوین، سالن شهید بابایی، ساعت ۱۶

ناظر فنی: مسعود قاری، ناظر داوری: محمد ابراهیم‌زاده، داور اول: امید فولادی‌وندا، داور دوم: محمدوحید مهرپور و داور ویدئوچک: مجتبی بیداریان

گفتنی است دیدار مهرگان مازندران و فولاد سیرجان ایرانیان از گروه اول به دلیل حضور نماینده والیبال ایران در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شده است که متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.