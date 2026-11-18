به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علی بابازاده رئیس اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به جاری شدن سیلاب پس از بارش های شدید اوائل مهرماه در سطح شهر کرج و به ویژه در منطقه باغستان و عظیمیه، اظهار داشت: شرایط جغرافیایی و توپوگرافی استان به ویژه در مناطقی از شهر کرج و شیب بالای دامنه‌های جنوبی البرز به گونه ای است که حوزه‌های آبخیز به طور مستقیم به محدوده‌های شهری متصل هستند و این امر اجرای طرح‌های آبخیزداری و مدیریت روان آب ها را بیش از پیش ضروری می سازد و بنابر این سال هاست که اجرای طرح های آبخیزداری در دستورکار قرار دارد.



وی با تاکید بر اینکه مطالعات و شناسایی نقاط حساس و مستعد سیلاب انجام شده است، افزود: حدود 15 درصد از طرح های آبخیزداری انجام شده و اگرچه در سال ها و در بارش های قبلی نیز اثربخشی خود را نشان داده اند، اما در سیلاب اخیر که هموطنانمان تصاویر متعددی از آن را مشاهده کردند، به وضوح اهمیت این طرح ها آشکار شد.



بابازاده گفت: در تصاویر منتشر شده شدت روان آب ها و گل و لای جاری شده در خیابان چشمگیر بود اما سیلاب ناشی از این بارش ها بدون سازه های آبخیزداری بالادست، می توانست به مراتب شدیدتر و خسارت بار تر باشد چراکه بررسی های کارشناسی نشان می دهد این سازه ها نزدیک به 60 درصد باران را به دام انداخته و مهار کردند.



رئیس اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تصریح کرد: سازه های آبخیزداری علاوه بر مهار 62 درصد از روان آب ها، در جلوگیری از فرسایش خاک نیز موثر بودند و تا بیش از 40 درصد مانع شسته شدن خاک های سطحی شدند.



بابازاده با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری با هدف کنترل جریان رواناب، کاهش فرسایش خاک و رسوب‌گذاری و کمک به تغذیه منابع آب زیرزمینی دنبال می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این تجربیات به افزایش همکاری ها و مشارکت در اجرای آبخیزداری منجر شود.