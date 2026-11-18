به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس فتا مازندران از کشف پرونده کلاهبرداری با موضوع برنده شدن در قرعه کشی تلفنی و برداشت وجه غیر مجاز از حساب ۵۰ شاکی در استان خبر داد.

سرهنگ احمد امینی ورکی با اعلام جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام شکایت شهروندان مازندرانی، مبنی بر اینکه فردی با آنها تماس گرفت و اعلام داشت در قرعه کشی برنده شده‌اید و پس از دریافت مشخصات کارت بانکی، متوجه برداشت غیرمجاز از حساب خود شدند.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بررسی هوشمندانه، موفق به شناسایی متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند و در نهایت در یک عملیات ضربتی وی را در استان همجوار دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا مازندران تصریح کرد: کماکان کلاهبرداران سایبری با استفاده از شگرد‌های پر تکرار و پیش پا افتاده مانند تماس تلفنی، از کاربران به ویژه افراد مسن، کلاهبرداری می‌نمایند و به شهروندان توصیه می‌شود به شماره تلفن‌هایی که نمی‌شناسید پاسخ ندهید و تحت هیچ عنوان اطلاعات شخصی و مالی خود را به دیگران ارسال ننمایید.

سرهنگ امینی در پایان از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از موارد مشکوک و بروز هرگونه مشکل بلافاصله و در کمترین زمان ممکن مراتب را از طریق تماس با ۰۹۶۳۸۰ به پلیس اطلاع داده و یا به سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کنند.