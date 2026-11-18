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رئیس پلیس فتا مازندران از کشف پرونده کلاهبرداری با موضوع برنده شدن در قرعه کشی تلفنی و برداشت وجه غیر مجاز از حساب ۵۰ شاکی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس فتا مازندران از کشف پرونده کلاهبرداری با موضوع برنده شدن در قرعه کشی تلفنی و برداشت وجه غیر مجاز از حساب ۵۰ شاکی در استان خبر داد.
سرهنگ احمد امینی ورکی با اعلام جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام شکایت شهروندان مازندرانی، مبنی بر اینکه فردی با آنها تماس گرفت و اعلام داشت در قرعه کشی برنده شدهاید و پس از دریافت مشخصات کارت بانکی، متوجه برداشت غیرمجاز از حساب خود شدند.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بررسی هوشمندانه، موفق به شناسایی متهم در کوتاهترین زمان ممکن شدند و در نهایت در یک عملیات ضربتی وی را در استان همجوار دستگیر کردند.
رئیس پلیس فتا مازندران تصریح کرد: کماکان کلاهبرداران سایبری با استفاده از شگردهای پر تکرار و پیش پا افتاده مانند تماس تلفنی، از کاربران به ویژه افراد مسن، کلاهبرداری مینمایند و به شهروندان توصیه میشود به شماره تلفنهایی که نمیشناسید پاسخ ندهید و تحت هیچ عنوان اطلاعات شخصی و مالی خود را به دیگران ارسال ننمایید.
سرهنگ امینی در پایان از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از موارد مشکوک و بروز هرگونه مشکل بلافاصله و در کمترین زمان ممکن مراتب را از طریق تماس با ۰۹۶۳۸۰ به پلیس اطلاع داده و یا به سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir مراجعه کنند.