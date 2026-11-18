به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این جشنواره زعفران کاران محصول برداشتی خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانداردنا در این جشنوره گفت: بیش از ۲۲ هکتار از زمین‌های بخش پاتاوه در این شهرستان به زیر کشت زعفران رفته است.

عباس رسولی با بیان اینکه برای محصول زعفران بهره برداران در روستای بن زرد کد شناسنامه صادر شده است تصریح کرد: با اجرای این طرح، روند تولید زعفران از مرحله کاشت تا برداشت برای مصرف‌کنندگان و در فضای مجازی قابل ردیابی است.

رسولی تاکید کرد: استفاده از رمزینه (QR Code) باعث می‌شود تا محصول به طور کامل تایید شود و احتمال تقلب در بازار بین برود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: از بیست و دو هکتار زعفران کاشت در استان، بیست هکتار در روستای بن زرد کشت شده است.

دبیر جشنواره زعفران نیز گفت: از هر هکتار زمین زغفران ۷ کیلوکرم محصول برداشت شد.

حصار افزود: اکثر زعفران کاران این روستا‌ها زنان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار هستند.

مسئول بنیاد علوی هم گفت: به همه زعفران کاران این روستا مبلغ ۲۰۰ میلیون تسهیلات با بهره ۴ درصد پرداخت شد.

در پایان این جشنواره از زعفران کاران برتر بخش پاتاوه تجلیل شد.