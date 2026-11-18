برای بسیاری از افرادی که پوشش چادر را انتخاب کرده‌اند، دسترسی به پارچه چادری باکیفیت، قیمت مناسب و تنوع مطلوب، یکی از نیازهای مهم در تأمین پوشاک است. با توجه به محدودیت عرضه برخی پارچه‌های مرغوب چادر مشکی در بازار، وابستگی به نمونه‌های خارجی و قیمت بالای این شرکت صنایع نخ و پارچه شهرکرد، از مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با هدف تولید انواع پارچه چادر مشکی در سال ۱۳۶۹ تأسیس و در سال ۱۳۷۶ با ظرفیت اسمی سالانه ۶ میلیون متر پارچه خام به بهره‌برداری رسید. این مجموعه با توسعه خطوط بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه، دامنه محصولات خود را به انواع پارچه‌های چادری، مانتویی، لباسی، مقنعه‌ای، پرده‌ای و فاستونی گسترش داد.ظرفیت اسمی تولید پارچه چادر مشکی کارخانه که در ابتدا ۱۰ میلیون مترمربع در سال بود، با اجرای فاز نخست طرح توسعه در آذرماه ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیون مترمربع افزایش یافت و دستیابی به ظرفیت ۲۶ میلیون مترمربع در سال به‌عنوان هدف توسعه‌ای مجموعه تعیین شد.

عکاس : ندا قانع