عبور از شرایط ناترازی گاز نیازمند نگاه علمی، برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون‌های تولید علم، دانش و فناوری می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی ریشه‌ای مشکلات، ارائه راهکار‌های کارشناسی و طراحی الگو‌های نوین برای مدیریت مصرف انرژی ایفا کنند و بر همین اساس، اعتقاد داریم پیوند مؤثر میان ظرفیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و تجربیات اجرایی شرکت گاز استان می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و کاربردی در صنعت گاز باشد.

منوچهر فلاح افزود: بهینه‌سازی مصرف گاز، اصلاح الگو‌های مصرف، کاهش هدر رفت انرژی، ارتقای راندمان تجهیزات، مدیریت هوشمند شبکه توزیع و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله موضوعاتی است که می‌توان با مشارکت دانشگاه و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند، برای آنها راهکار‌های علمی و عملیاتی ارائه کرد.

وی ادامه داد: ضروری است پژوهش‌ها از مرحله مطالعات نظری فراتر رفته و با تمرکز بر نیاز‌های واقعی صنعت، به نتایجی منجر شوند که قابلیت اجرا و اثرگذاری داشته باشند و در همین راستا، آمادگی داریم مسائل و اولویت‌های پژوهشی شرکت را در اختیار دانشگاه قرار دهیم تا با مشارکت استادان، پژوهشگران و دانشجویان متخصص، طرح‌های مشترکی برای رفع مشکلات و ارتقای عملکرد مجموعه تعریف و اجرا شود.

سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی استان برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، ارائه راهکار‌های فناورانه و شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند در کنار اقدامات اجرایی، به مدیریت بهتر منابع گاز کمک کند.

فلاح با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه همکاری در زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با نیاز‌های صنعت، استفاده از توان آزمایشگاهی و تخصصی دانشگاه و بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های دوجانبه دنبال شود.