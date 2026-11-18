به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، فخرالدین پنهانی افزود: سماکارت با هدف تسهیل تردد افراد دارای معلولیت شدید و بهره‌مندی آنان از امتیازات قانونی در حوزه حمل‌ونقل عمومی ارائه شده است.

رئیس اداره بهزیستی اشنویه تصریح کرد: براساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان است و بهره‌مندی از خدمات حمل‌ونقل برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی هم با تخفیف ۵۰ درصدی امکان‌پذیر خواهد بود.

پنهانی با اشاره به سازوکار استفاده از این خدمات بیان کرد: افراد مشمول می‌توانند با افتتاح حساب بانکی و دریافت سماکارت، از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای خرید بلیت نیم‌بها در سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی و همچنین تاکسی‌های عمومی و اینترنتی از جمله تپسی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی خدمات سماکارت دراین شهرستان با هدف تسهیل رفت‌وآمد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و فراهم‌کردن زمینه مشارکت اجتماعی بیشتر افراد دارای معلولیت شدید دنبال شده است.