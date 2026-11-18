به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در خراسان جنوبی ظرفیت تولید بیش از ٢٠٠ تن عسل وجود دارد.

‌مرتضی معراجیان افزود: روند سرشماری زنبور عسل و وضعیت سلامت کلنی‌ها در زنبورستان‌های استان مورد ارزیابی قرار گرفت تا اطلاعات تولیدی به‌روزرسانی و بر سلامت کلنی‌ها نظارت شود.

وی گفت: بررسی و به‌روزرسانی سرشماری زنبور عسل، زمینه مدیریت علمی منابع و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و با شناسایی وضعیت کلنی‌ها، امکان اطلاع‌رسانی سریع راهکار‌های ارتقای بهره‌وری و حفظ سلامت زنبور‌ها را میسر می‌سازد.

‌معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان افزود: هم اکنون بیش از ۶٠٠ بهره‌بردار در حوزه زنبورداری در استان فعالیت دارند که با استقرار حدود ٢٠ هزار کلنی، سالانه به‌طور متوسط ١٨٠ تن عسل تولید می‌کنند.

معراجیان گفت: این حجم از تولید، نشان‌دهنده پایداری و ظرفیت بالای این صنعت در زنجیره تولید محصولات کشاورزی و نقش مؤثر آن در توسعه پایدار اقتصاد استان است.

وی افزود: دقت در فرآیند سرشماری و مدیریت علمی زنبورداری، علاوه بر ارتقای کیفیت تولید عسل، با تقویت گرده‌افشانی تأثیر مستقیمی بر افزایش کمیت و کیفیت محصولات باغی و کشاورزی منطقه دارد.

طرح سرشماری زنبورستان‌های خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور از دوم آبان آغاز شده و تا ۲۵ دی‌ماه ادامه دارد.