۱۵ نفر از صاحبان ماشین‌آلات ساخت و طراحان طلا و جواهر ایران در قالب هیئتی در سفر به کابل با اعضای اتحادیه زرگران و دیگر فعالان حوزه طلا و جواهر افغانستان دیدار کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ آقای صالحی از تولید کنندگان ماشین‌آلات زرگری در ایران بر ارتباط پایدار و بلندمدت میان فعالان عرصه طلا و جواهر ایران و افغانستان تاکید کرد.

خانم مریم رضایی بازرگان طلای ایران هم در این دیدار از فعالان صنعت طلای افغانستان دعوت کرد در نمایشگاه‌های ایران شرکت و صنعت و فناوری‌های ایران را در عرصه ساخت طلا مشاهده کنند.

رئیس اتحادیه زرگران افغانستان هم که از برقراری امنیت و رشد ۸۰ درصدی صنعت طلا و جواهر افغانستان در سه سال گذشته می‌گفت، از نیازمندی‌های این صنعت به توان و تجربه‌های دیگر کشور‌ها گفت.

این هیئت تجاری پس از نشست کاری با طرف‌های افغانستانی از واحد‌های ساخت و فروش طلای کابل بازدید کردند و در جریان نوع طراحی طلا در افغانستان قرار گرفتند.

هیئت تجاری ایران پیش از ترک افغانستان از واحد‌های طراحی و ساخت طلا در استان هرات هم بازدید کردند.