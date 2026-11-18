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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۸۶۰ لیتر گازوئیل در مخزن جاساز یک تریلی کشنده در جلفا کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حضرتی گفت: مأموران بازرسی گمرک جلفا این محموله را هنگام خروج غیرقانونی از کشور به مقصد ارمنستان کشف کردند و شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا حکم به ضبط سوخت و پرداخت ۸ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.
وی افزود: ارزش این محموله ۲ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال اعلام شده و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا تعیین شده است.