به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حضرتی گفت: مأموران بازرسی گمرک جلفا این محموله را هنگام خروج غیرقانونی از کشور به مقصد ارمنستان کشف کردند و شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا حکم به ضبط سوخت و پرداخت ۸ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.

وی افزود: ارزش این محموله ۲ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال اعلام شده و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا تعیین شده است.