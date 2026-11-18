سرپرست جهاد کشاورزی بافق از پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی تولید زعفران در این شهرستان خبر داد و گفت: بافق از نظر تولید زعفران، رتبه سوم استان یزد را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسن درندی با اشاره به سطح زیر کشت زعفران در شهرستان بافق اظهار داشت: حدود ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بافق به کشت زعفران اختصاص دارد و ۷۵۰ بهره‌بردار در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و بارندگی‌های مطلوب ابتدای سال و زمستان سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران در سال جاری ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

سرپرست جهاد کشاورزی بافق، دهستان سبزدشت، روستا‌های خوسف، بشکان و همچنین روستای گزستان را از مناطق دارای بیشترین سطح زیر کشت زعفران در شهرستان بافق عنوان کرد.

رامین غلامی کارشناس جهاد کشاورزی بافق نیز با اشاره به نقش آموزش‌های کشاورزی در توسعه کشت زعفران گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی و دوره‌های ترویجی در سال‌های گذشته، در توسعه سطح زیر کشت این محصول مؤثر بوده است.

غلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته برای توسعه کشت زعفران اظهار داشت: با دعوت از اساتیدی از خراسان جنوبی و شهر قائنات، ارائه نمونه‌های زعفران و تأمین مستقیم پیاز مرغوب و درشت، زمینه توسعه سطح زیر کشت در دهستان‌های سبزدشت و کوشک فراهم شد.

وی تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، اعم از یارانه‌دار و غیر یارانه‌دار و برگزاری کلاس‌های آموزشی را از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه دانست و گفت: این آموزش‌ها در ارتقای سطح علمی کشاورزان نقش به سزایی داشته است.