فوق تخصص آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تشریح تفاوت علائم آلرژی بینی و آنفلوآنزا گفت: برخلاف آنفلوآنزا که معمولاً با تب، بدن‌درد و ضعف عمومی همراه است، آلرژی بیشتر با خارش بینی و چشم، آبریزش و عطسه‌های مکرر بروز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فوق تخصص آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی با بیان اینکه آلرژی بینی یکی از شایع‌ترین انواع بیماری‌های آلرژیک است، گفت: این افراد ممکن است در فصل‌های خاص به‌ویژه هنگام صبح و طلوع خورشید که میزان گرده‌های گیاهی در هوا افزایش می‌یابد، دچار آبریزش شدید بینی، خارش و عطسه‌های مکرر شوند.

دکتر عاکفه احمدی افشار با اشاره به تفاوت علائم آنفلوآنزا و آلرژی افزود: آنفلوآنزا به طور معمول یک بیماری حاد و تب‌دار است که با علائمی مانند سردرد، بدن درد، ضعف، بی حالی، تب و لرز آغاز می‌شود و در برخی افراد ممکن است با علائم گوارشی نیز همراه باشد.

وی افزود: علائم حاد آنفلوآنزا معمولاً طی دو تا چهار روز فروکش می‌کند، اما سرفه ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد و بهبودی کامل بیمار یک تا دو هفته زمان ببرد.

فوق‌تخصص آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی با بیان اینکه آلرژی الگوی متفاوتی از بروز علائم دارد، گفت: در افراد مبتلا به آلرژی، تماس با عوامل حساسیت زا یا قرار گرفتن در فصل خاصی از سال می‌تواند به صورت تکرارشونده موجب آبریزش بینی، خارش بینی و چشم، عطسه‌های مکرر، خارش گلو و در برخی موارد علائم پوستی مانند اگزما شود.

احمدی افشار، خارش را یکی از نشانه‌های شاخص آلرژی عنوان کرد و افزود: برخلاف آنفلوآنزا که معمولاً با تب، بدن درد و ضعف عمومی همراه است، در آلرژی به‌طور معمول تب و درد‌های عمومی بدن مشاهده نمی‌شود، مگر اینکه فرد دچار واکنش‌های حساسیتی پوستی مانند کهیر یا تورم لب‌ها و چشم‌ها شود.

فوق تخصص آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی گفت: ابتلا به سرماخوردگی و سایر عفونت‌های تنفسی در این افراد می‌تواند به دلیل التهاب زمینه‌ای مخاط بینی، علائم آلرژی را تشدید کند، همچنین التهاب و انسداد مسیر‌های ارتباطی سینوس‌ها ممکن است زمینه بروز سینوزیت را فراهم کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مبتلایان به سینوزیت مزمن، زمینه‌ای از آلرژی دارند، بر ضرورت مراقبت بیشتر این افراد هنگام ابتلا به عفونت‌های تنفسی تأکید کرد.

احمدی افشار با تأکید بر اهمیت عفونت‌های ویروسی در بیماران مبتلا به آسم گفت: نگرانی اصلی در این زمینه مربوط به افرادی است که به آسم مبتلا هستند، به ویژه بیمارانی که بیماری آنها به‌خوبی کنترل نشده است.

وی اضافه کرد: حتی یک عفونت ویروسی ساده می‌تواند مخاط دستگاه تنفسی را تحریک کند، التهاب و ترشحات راه‌های هوایی را افزایش دهد و موجب بروز تنگی نفس و حملات شدید آسم شود.

این فوق تخصص با اشاره به نقش ویروس‌هایی مانند سن‌سیشیال تنفسی و آنفلوانزا در بروز مشکلات تنفسی کودکان افزود: در بزرگسالان نیز آنفلوآنزا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند موجب تشدید آسم و بروز حملات تنفسی شود.

وی کنترل مناسب آسم و دریافت سالانه واکسن آنفلوآنزا را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه اعلام کرد و گفت: بیماران مبتلا به آسم باید درمان تجویز شده خود را به طور منظم دنبال کنند، دارو‌های تسکین‌دهنده را همراه داشته باشند و هنگام ابتلا به عفونت‌های تنفسی به اندازه کافی استراحت کنند.

احمدی افشار ادامه داد: در صورت تشدید علائم، بیماران باید با پزشک معالج خود در ارتباط باشند تا در صورت نیاز، تغییرات لازم در روند درمان و میزان مصرف دارو‌ها با نظر پزشک انجام شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پاسخ به اینکه آیا افراد مبتلا به آلرژی از نظر ایمنی‌شناختی بیشتر در معرض ابتلا به عفونت‌های تنفسی قرار دارند، ادامه داد: نمی‌توان گفت سیستم ایمنی این افراد ضعیف‌تر از سایر افراد است، آلرژی در واقع نوعی پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی به عواملی است که برای بسیاری از افراد دیگر ضرر ندارد.

وی افزود: در واکنش‌های آلرژیک، سیستم ایمنی با تولید پادتن‌هایی مانند ایمونوگلوبولین E به برخی عوامل محیطی واکنش نشان می‌دهد، بنابراین وجود آلرژی لزوما به معنای نقص یا ضعف سیستم ایمنی در برابر ویروس‌هایی مانند آنفلوآنزا نیست.

این فوق تخصص آلرژی و ایمنی‌شناسی بالینی بیمارستان آیت الله موسیوی زنجان، با اشاره به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در افزایش شیوع بیماری‌های آلرژیک گفت: صنعتی شدن جوامع، تغییر شرایط محیطی و سبک زندگی از جمله عواملی است که در کنار زمینه ژنتیکی می‌تواند در افزایش بروز بیماری‌های آلرژیک نقش داشته باشند.

وی تأکید کرد: اگرچه افراد مبتلا به آلرژی لزوماً سیستم ایمنی ضعیف‌تری ندارند، اما برخی بیماری‌های همراه به‌ویژه آسم می‌توانند خطر بروز عوارض ناشی از عفونت‌های تنفسی را افزایش دهند.

احمدی افشار، همچنین با اشاره به احتمال بروز مشکلات گوش میانی در برخی مبتلایان به آلرژی افزود: التهاب و افزایش ترشحات در مسیر‌های تنفسی فوقانی می‌تواند زمینه اختلال در عملکرد شیپور استاش و بروز مشکلات گوش میانی را فراهم کند و این موضوع نیز ضرورت مراقبت بیشتر از این بیماران را نشان می‌دهد.

وی بر کنترل بیماری‌های آلرژیک، رعایت توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از تماس نزدیک با افراد مبتلا به عفونت‌های تنفسی و تزریق سالانه واکسن آنفلوآنزا در بیماران مبتلا به آسم تأکید کرد.