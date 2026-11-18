به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

امید اوکلندسیتی نیوزیلند ۵ - ۰ تونگا

آندورا ۱ - ۳ جمهوری آذربایجان

تاهیتی ۳ - ۳ جزایر کوک

مالزی ۲ - ۱ یمن در ژائو کینگ چین

سنگاپور ۰ - ۷ برزیل (گل‌ها: وینیسیوس ژونیور ۹، ۱۵ و ۲۱، اندریک ۳۱، استه وائو ۵۱، رایان ۶۵ و رائول بن سهیمی - گل به خودی مدافع سنگاپور - ۷۴)

چین ۲ - ۲ بحرین در ژائو کینگ چین

قرقیزستان ۲ - ۱ ویتنام در نام دینه (تورنمنت ۳ جانبه ویتنام)

در تورنمنت ۳ جانبه ویتنام تیم قرقیزستان با ۶ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های ویتنام با ۳ و تایوان بدون امتیاز دوم و سوم شدند.

ژاپن ۱ - ۲ پاراگوئه در سنگاپور

برای پاراگوئه خوآن کاسه رس در دقیقه ۲ و گوستاوو گومس ۴۰ گلزنی کردند و گل تیم ژاپن را شیو فوکودا در دقیقه ۸۵ وارد دروازه حریف کرد.

قطر ۰ - ۱ کره جنوبی (گل: اوه سه هون در دقیقه ۴۳)

امارات ۴ - ۲ سوریه

عربستان ۱ - ۲ ازبکستان در دوحه

برای ازبکستان شیرزاد اسانوف در دقایق ۱۹ و ۳۵ گلزنی کرد و گل تیم عربستان را فارس البریکان در دقیقه ۲۳ به ثمر رساند.

اردن ۲ - ۰ استرالیا (گل‌ها: موسی التماری در دقیقه ۳۴ و علی اولوان ۳ + ۹۰)



روسیه ۲ - ۰ ونزوئلا

کویت ۰ - ۲ هُندوراس

آرژانتین ۷ - ۰ کاستاریکا (نیکو پاس در دقایق ۸ و ۳۸، خولین آلبارس ۳۵ و ۴۳، فرانکو ماستانتونو ۴۸ و ۸۸ و آلکسیس مک آلیستر ۷۸)



شیلی ۰ - ۰ کلمبیا

اکوادور ۲ - ۰ بولیوی

اروگوئه ۵ - ۰ دومینیکن