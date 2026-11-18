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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان دیروز و بامداد امروز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
امید اوکلندسیتی نیوزیلند ۵ - ۰ تونگا
آندورا ۱ - ۳ جمهوری آذربایجان
تاهیتی ۳ - ۳ جزایر کوک
مالزی ۲ - ۱ یمن در ژائو کینگ چین
سنگاپور ۰ - ۷ برزیل (گلها: وینیسیوس ژونیور ۹، ۱۵ و ۲۱، اندریک ۳۱، استه وائو ۵۱، رایان ۶۵ و رائول بن سهیمی - گل به خودی مدافع سنگاپور - ۷۴)
چین ۲ - ۲ بحرین در ژائو کینگ چین
قرقیزستان ۲ - ۱ ویتنام در نام دینه (تورنمنت ۳ جانبه ویتنام)
در تورنمنت ۳ جانبه ویتنام تیم قرقیزستان با ۶ امتیاز قهرمان شد و تیمهای ویتنام با ۳ و تایوان بدون امتیاز دوم و سوم شدند.
ژاپن ۱ - ۲ پاراگوئه در سنگاپور
برای پاراگوئه خوآن کاسه رس در دقیقه ۲ و گوستاوو گومس ۴۰ گلزنی کردند و گل تیم ژاپن را شیو فوکودا در دقیقه ۸۵ وارد دروازه حریف کرد.
قطر ۰ - ۱ کره جنوبی (گل: اوه سه هون در دقیقه ۴۳)
امارات ۴ - ۲ سوریه
عربستان ۱ - ۲ ازبکستان در دوحه
برای ازبکستان شیرزاد اسانوف در دقایق ۱۹ و ۳۵ گلزنی کرد و گل تیم عربستان را فارس البریکان در دقیقه ۲۳ به ثمر رساند.
اردن ۲ - ۰ استرالیا (گلها: موسی التماری در دقیقه ۳۴ و علی اولوان ۳ + ۹۰)
روسیه ۲ - ۰ ونزوئلا
کویت ۰ - ۲ هُندوراس
آرژانتین ۷ - ۰ کاستاریکا (نیکو پاس در دقایق ۸ و ۳۸، خولین آلبارس ۳۵ و ۴۳، فرانکو ماستانتونو ۴۸ و ۸۸ و آلکسیس مک آلیستر ۷۸)
شیلی ۰ - ۰ کلمبیا
اکوادور ۲ - ۰ بولیوی
اروگوئه ۵ - ۰ دومینیکن