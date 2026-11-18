مراسم یادبود و چهارمین سالگرد شهادت جانباز شهید اصغر عبداللهی، رزمنده و مجاهد دوران دفاع مقدس در چهارراه ملک اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور خانواده و دوستداران شهید برگزار شد، از زندگی پرفراز و نشیب و مجاهدت‌های این شهید والامقام یاد شد.

شهید اصغر عبداللهی که در جریان عملیات بیت‌المقدس به درجه جانبازی رسید، با وجود چهل سال زندگی در شرایط سختِ قطع نخاعی، با ۵۹ عمل جراحی، هرگز از مسیر خدمت و فعالیت‌های اجتماعی خود عقب ننشست.

وی با تکیه بر روحیه معنوی خود، روزانه سه نوبت به مساجد مراجعه می‌کرد و ساعت‌ها در کنار نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های فرهنگی و مربی گری می‌پرداخت.

در حاشیه این مراسم، گفت‌و‌گو‌هایی با همسر، عمه و دختر شهید انجام شد که در آن از ویژگی‌های اخلاقی، عرفانی و نقش ایشان به عنوان یک پدر و رزمنده در مسیر انقلاب و ولایت روایت شد.

شهید اصغر عبداللهی، از جانبازان ارزشمند دوران دفاع مقدس بود که پس از سال‌ها مجاهدت در عرصه‌های دفاعی و فرهنگی، ۲۲ آبان سال ۱۴۰۱ به همرزمان شهیدش پیوست.