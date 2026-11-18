به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه مازندران، در شبی دیگر با حضوری پرشور در میدان، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و وفاداری را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که نشان می‌دهد صدای اتحاد و ایستادگی این ملت، در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان همچنان رسا و استوار است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از مقام شهدا، بر تداوم راه انقلاب اسلامی، پاسداری از ارزش‌های آن و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.