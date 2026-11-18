مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان و مدیرکل حوزه ریاست گفت: در طرح سراسری نظرسنجی رضایت دانشجویان از خدمات رفاهی دانشگاه‌ها دانشجویان دانشگاه‌های منتخب می‌توانند از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و یا با اسکن کد QR درج‌شده در پوستر‌های رسمی، در این رویداد مشارکت کرده و دیدگاه‌های خود را ثبت نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین طرح سراسری نظرسنجی از میزان رضایت دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از خدمات رفاهی و دانشجویی، با شعار صدای دانشجویان، معیار ارتقای کیفیت خدمات، آغاز شد.

دکتر خوش‌قلب مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی گفت: این طرح برای نخستین بار از سوی سازمان امور دانشجویان و به منظور ایجاد ارتباط نهادینه و مستمر میان دانشجویان و سازمان و همچنین نظارت بهینه بر ارائه خدمات رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این نظرسنجی با هدف ارزیابی و بهبود مستمر خدمات دانشجویی طراحی شده است؛ افزود: با توجه به اینکه معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها به‌عنوان ارکان اصلی برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور خوابگاهی، تغذیه، مشاوره و تربیت‌بدنی شناخته می‌شوند، ارزیابی عملکرد این حوزه از منظر دانشجویان، نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌های راهبردی آموزش عالی خواهد داشت.

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اینکه نظرات مستقیم دانشجویان درباره کیفیت خدمات، مبنای تصمیم‌گیری و ارتقای عملکرد دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت به حوزه‌های مورد ارزیابی در این طرح اشاره کرد و افزود: خدمات خوابگاهی، تغذیه، مشاوره و سلامت جسم و روان، امور رفاهی و معیشتی، خدمات ورزشی و هوشمندسازی سامانه‌ها از جمله محور‌های اصلی این نظرسنجی است که در گام نخست، از طریق ارسال لینک و بارکد دوبعدی (QR Code) در پوستر‌های نصب‌شده در سطح ۲۰ دانشگاه دولتی کشور اجرا می‌شود.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان درباره نحوه تشویق و تقدیر از دانشگاه‌های برتر گفت: دانشگاه‌هایی که در هر یک از بخش‌ها و یا در مجموع، بالاترین امتیاز را کسب کنند و بیشترین جامعه آماری شرکت‌کننده را داشته باشند، در نشست سراسری معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور تجلیل خواهند شد. اهدای تندیس دانشگاه برتر در ارائه خدمات دانشجویی، تخصیص اعتبار ویژه در حوزه‌های رفاهی و تقدیر از مدیران ذی‌ربط، از جمله مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در این طرح است.

دکتر خوش‌قلب در خصوص گروه‌بندی دانشگاه‌های شرکت‌کننده در این طرح بیان کرد: دانشگاه‌های منتخب در چهار گروه ارزیابی می‌شوند؛ بر این اساس، دانشگاه‌های ارومیه، خوارزمی، سمنان، صنعتی اصفهان و علامه طباطبائی در گروه دانشگاه‌های بزرگ، دانشگاه‌های اراک، الزهرا (س)، بین‌المللی امام خمینی (ره)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کاشان در گروه دانشگاه‌های نسبتاً بزرگ، دانشگاه‌های دامغان، صنعتی ارومیه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و میبد در گروه دانشگاه‌های متوسط، و دانشگاه صنعتی اراک، فسا، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، مرکز آموزش عالی لار و مرکز آموزش عالی محلات در گروه دانشگاه‌های با جمعیت دانشجویی پایین‌تر قرار دارند.

وی در پایان گفت: این نظرسنجی از یکم تا سیزدهم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و دانشجویان دانشگاه‌های منتخب می‌توانند از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و یا با اسکن کد QR درج‌شده در پوستر‌های رسمی، در این رویداد مشارکت کرده و دیدگاه‌های خود را ثبت نمایند.