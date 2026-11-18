به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و ثروت نسل‌های آینده گفت: سال‌ها برخی موضوعات مهم در حوزه صیانت از بیت‌المال مغفول مانده و به جای ورود میدانی، به برگزاری جلسات بسنده شده است.

وی با اشاره به تخریب جنگل‌ها در اقلیم خشک جنوب شرق کشور افزود: تجارت چوب با عنوان محصولات باغی، در حالی در استان جریان دارد که بخشی از این محموله‌ها حاصل تخریب درختانی است که طی سالیان طولانی در طبیعت شکل گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: از امروز هیچ محموله چوبی، حتی با عنوان محصولات باغی، حق حمل در استان کرمان را ندارد و دستگاه‌های مسئول باید با این موضوع برخورد کنند.

سالاری با تأکید بر اینکه حفاظت از بیت‌المال نباید به جلسات محدود شود، گفت: از این پس جلسات ما در میدان خواهد بود و عملکرد دستگاه‌ها باید در عمل و با حضور میدانی ارزیابی شود.

وی در ادامه با انتقاد از هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی در حوزه باشگاه‌داری اظهار کرد: باشگاه داری با حجم فقر و مشکلات اقتصادی استان تناسب ندارد، منابع حاصل از انفال و بیت‌المال باید عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، نه اینکه هزینه‌های میلیاردی صرف یک بازیکن یا باشگاه شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ضرورتی ندارد یک شرکت پنج باشگاه داشته باشد، یک باشگاه با ساختار منظم، برنامه‌ریزی، حساب‌وکتاب و شفافیت کافی است این هزینه‌ها می‌تواند به جای باشگاه‌داری، صرف ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و اشتغال شود.

سالاری همچنین بر ضرورت انتقال شرکت‌های بزرگ و دفاتر مدیریتی و حساب‌های مالی آنها به استان کرمان تأکید کرد و گفت: شرکت‌هایی مانند مس، گل‌گهر و گوهرزمین باید در کرمان مستقر شوند، چراکه این شرکت‌ها از ظرفیت‌ها و منابع استان بهره می‌برند و باید در توسعه و جبران مشکلات همین استان نیز سهیم باشند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده بازنشستگان صندوق بازنشستگی مس (۸۰ درصد) در استان کرمان سکونت دارند، افزود: دفتر و حساب‌های این صندوق نیز باید به کرمان منتقل شود تا دسترسی بازنشستگان تسهیل و هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد.