در هفته بسیج مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در استان اصفهان افتتاح می‌شود که مهم‌ترین آنها بهره‌برداری از ۱۵۸ کارگاه تولیدی و صنعتی و ۳۳ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب‌الزمان اصفهان گفت: نخستین محور برنامه‌های هفته بسیج، تجلیل ازمقام و منزلت شهداست؛ چراکه انقلاب اسلامی ادامه حماسه عاشورا و نهضت کربلاست و شهدا با فداکاری و ایثار خود از انقلاب اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

سردار مجتبی فدا با بیان اینکه هفته بسیج امسال با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» برگزار می‌شود، افزود:خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی، بهره برداری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی، بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی، اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی و نواختن زنگ ایثار و مقاومت از جمله محور‌های اصلی برنامه‌های هفته بسیج خواهد بود.

وی با اشاره به زمان برگزاری برنامه‌ها گفت: برنامه‌های هفته بسیج از جمعه ۲۹ آبان با عنوان بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی و با محور‌های آموزش، تربیت، ورزش و تبیین آغاز می‌شود و تا پنجشنبه پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت و هر روز با یک عنوان و محور مشخص، میزبان مجموعه‌ای از فعالیت‌های متناسب با مأموریت‌های بسیج خواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان افزود: افتتاح نمایشگاه هوافضا، افتتاح میدان آموزشی جان‌فدا، تشکیل گردان‌های جان‌فدا، برگزاری مرحله استانی مسابقات میدان‌یار، جشنواره رسانه‌ای ابوذر، رویداد تولید محتوای دیجیتال، اجتماع شبکه تربیتی صالحین و اجرای پویش قرآنی آیات مقاومت از جمله برنامه‌هایی است که برای این روز در نظر گرفته شده است.

فدا با اشاره به برنامه‌های اقتصادی و سازندگی در هفته بسیج گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های محور اقتصاد مقاومتی، سازندگی و پیشرفت بهره برداری از ۱۵۸ کارگاه تولیدی و صنعتی و ۳۳ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس پنج کیلو واتی در استان در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در تولید انرژی است.

وی با اشاره به برنامه‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: کاشت ۲۰۰ هزار بذر بادام و ۳۰۰ هزار نهال مثمر نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است و برپایی غرفه‌های خدمت‌رسانی در ۳۲ میدان استان اصفهان، اجرای طرح هر مسجد یک حقوق‌دان، آغاز رزمایش ترکیبی امنیت محله‌محور، افتتاح نمایشگاه‌های اسوه و برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی در نقاط مختلف استان از دیگر برنامه هاست.

فدا با تأکید بر اینکه محرومیت‌زدایی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار از اولویت‌های برنامه‌های بسیج است، گفت:در این بخش مرمت و بازسازی ۲۰۰ خانه محروم، تهیه و توزیع ۱۰ هزار سری جهیزیه، توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی و پخت و توزیع ۵۰ هزار پرس غذای گرم پیش‌بینی شده است و علاوه بر آن، ۶ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی نیز میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، آموزش خودامدادی و کمک‌های اولیه در میادین، مسابقه بزرگ کتاب‌خوانی با محوریت کتاب روایتی از سردار ۱۴ ساله اصفهانی، شهید عزیزاللهی، رزمایش محله‌محور زراعت و دامداری، آموزش تولید گل‌وگیاه آپارتمانی، برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت و بازدید از شرکت‌های دانش بنیان، افتتاح مراکز مشاوره، افتتاح مرکز تخصصی هوش مصنوعی در نظام حکمرانی، برگزاری ۳۲ یادواره شهدا در میادین استان، اجرای رزم‌آهنگ با حضور ۵۰۰ گروه سرود از دیگر برنامه‌های پیش بینی بینی شده در این هفته است.