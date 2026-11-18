

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این کتاب به قلم علیرضا قزوه و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

میلاد عرفان‌پور، شاعر، با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این اثر گفت: سال‌ها پیش پابلو نرودا، شاعر معروف آمریکای جنوبی، کتابی با عنوان «انگیزه نیکسون‌کشی و جشن انقلاب شیلی» منتشر کرد که جریان گسترده‌ای در ایران به همراه داشت.

وی افزود: کتاب علیرضا قزوه به نوعی اثر استقبالی از آن کتاب است؛ اما با رویکرد‌های تازه و از جهاتی می‌توان گفت قدرت و قوت بنیه ادبی این کتاب در کنار مضمون و اندیشه آن قابل توجه است.